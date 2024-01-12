США и их союзники начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене

Американо-израильско-британская коалиция ночью 12 января приступила к нанесению ударов по объектам повстанцев — хуситов в Йемене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.



Удары были нанесены истребителями и ракетами «Томагавк» по аэропортам, радиолокационным системам, хранилищам и стартовым площадкам беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет. Также были задействованы самолёты, корабли и подводные лодки при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна.

Президент США Джо Байден заявил, что удары являются «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

«Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США только на этой неделе. Это не может продолжаться», — сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи написал в социальных сетях, что США и их союзникам «надо быть готовыми заплатить высокую цену и к ужасающим последствиям этой вопиющей агрессии». Высокопоставленный член группировки хуситов Абдул Салам Джахаф заявил утром в пятницу, что были нанесены ответные удары по военным кораблям США и Великобритании в Красном море. Представитель американской администрации на брифинге эту информацию не подтвердил, отметив, что пока «не наблюдалось» ответных шагов со стороны хуситов.

Россия на фоне событий минувшей ночи запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.