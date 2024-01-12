В Госдуму внесли законопроект о службе по контракту для судимых иностранцев

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В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут по своему желанию принять участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ был внесен депутатами Тульской областной думы в пятницу, 12 января. В региональном парламенте его представил председатель Николай Воробьев от фракции «Единая Россия».

Авторы предлагают дать возможность стать добровольцами иностранным гражданам, осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, если судимость снята или погашена. Согласно законопроекту, речь идет о преступлениях, совершенных на территории России до 24 июня 2023 года.

Изменения предлагается внести в статью 2 федерального закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» и статьи 34 и 51 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Авторы полагают, что предлагаемые изменения «расширят возможности комплектования Вооруженных сил РФ», отмечает ТАСС.

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