В Госдуму внесли законопроект о службе по контракту для судимых иностранцев

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут по своему желанию принять участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает «Коммерсант».



Документ был внесен депутатами Тульской областной думы в пятницу, 12 января. В региональном парламенте его представил председатель Николай Воробьев от фракции «Единая Россия».

Авторы предлагают дать возможность стать добровольцами иностранным гражданам, осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, если судимость снята или погашена. Согласно законопроекту, речь идет о преступлениях, совершенных на территории России до 24 июня 2023 года.