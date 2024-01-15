Бастрыкин: за два года в России возбуждено 273 дела за распространение фейков о ВС РФ

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С момента введения уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в России возбуждено 273 дела. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава СКР Александр Бастрыкин.

«В прошлом году по статье Уголовного кодекса о публичном возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц. За дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации Следственным комитетом возбуждено 81 уголовное дело. По результатам расследования направлено в суд 44 дела в отношении 45 лиц», — уточнил Бастрыкин.

Также глава СКР сообщил, что в общей сложности за 11 месяцев прошлого года в суды направлено более 84,1 тыс. уголовных дел, что на 1,6 тыс. больше, чем годом ранее. Привлечены к уголовной ответственности 683 лица, обладающих особым правовым статусом, это 336 депутатов и глав органов местного самоуправления, 17 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 112 адвокатов, 129 членов избирательных комиссий. Всего же за 11 месяцев перед судом предстали более 93 тысяч лиц.

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