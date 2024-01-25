Пискарев: Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией

Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела и признала нежелательной работу студенческого издания Doxa. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура пока не комментировала его слова, отмечает издание.



Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале думской комиссии, заявил, что генпрокуратура поддержала обращение о признании нежелательной «маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации „Mnenie media z.s.“ („DOXA“)».

По данным комиссии, Doxa «причастна к обучению диверсионной деятельности», поскольку издание публиковало «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».

Doxa — интернет-журнал, созданный студентами и аспирантами Высшей школы экономики. 28 февраля 2022 года его сайт был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству в дела РФ просила признать работу Doxa экстремистской еще в ноябре 2022 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что издание «начиналось как студенческое, но оно уже давно носит общественно-политический характер».

За взаимодействие с нежелательными организациями и их финансирование предусмотрена административная (статья 20.33 КоАП РФ) и уголовная ( статья 284.1 УК РФ) ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.