Законопроект о повышении призывного возраста для получивших гражданство решили доработать

Законопроект о повышении призывного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством был раскритикован в Госдуме и подлежит доработке. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов документа, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Накануне депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших гражданство России. В пятницу днем авторы документа отозвали свои подписи с законопроекта, информация об этом появилась в думской базе данных.

«Подписи уже отозвали... Нам остается закон на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги... Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов», — уточнил Журавлев.