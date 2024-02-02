Власти заявили о «массированных DDoS-атаках» на домен областного правительства (дополнено)

В региональном правительстве заявили, что его домен подвергся в пятницу, 2 февраля, «массированным DDoS-атакам». Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Сегодня весь день домен правительства региона испытывает на себе массированные DDoS-атаки из-за пределов нашей страны. В настоящее время портал gov39.ru недоступен пользователям», — сообщил Лысков.

По его словам, министерство цифровых технологий и связи региона «работает над восстановлением работоспособности ресурса». В правительстве предупредили, что в связи с DDoS-атаками в пятницу будет недоступна трансляция заседания регионального кабмина.

Дополнено. В 17:30 в пресс-службе областного правительства сообщили, что работоспособность домена gov39 восстановлена.