Путин заявил об отсутствии намерений направлять войска в Польшу или Латвию

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует направлять свои войска в Польшу или Латвию. Он сказал об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет «Коммерсант».



Президент сказал, что у России нет территориальных притязаний в Европе, а европейские власти «раздувают российскую угрозу». На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска в Польшу, Владимир Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов (в этих странах.— прим. „Коммерсанта“)».

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ ответил, что «это абсолютно исключено», поскольку это может привести к глобальным боевым действиям, которые поставят «на грань уничтожения все человечество».