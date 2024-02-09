Путин заявил об отсутствии намерений направлять войска в Польшу или Латвию

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не планирует направлять свои войска в Польшу или Латвию. Он сказал об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, пишет «Коммерсант».

Президент сказал, что у России нет территориальных притязаний в Европе, а европейские власти «раздувают российскую угрозу». На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска в Польшу, Владимир Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов (в этих странах.— прим. „Коммерсанта“)».

На просьбу подтвердить, что у него нет территориальных притязаний на всем континенте, президент РФ ответил, что «это абсолютно исключено», поскольку это может привести к глобальным боевым действиям, которые поставят «на грань уничтожения все человечество».

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