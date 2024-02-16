Госдума намерена официально запретить рекламироваться в запрещенных соцсетях

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает рекламу на ресурсах иноагентов и продвижение их самих в СМИ. Как пишет «Коммерсант», проект поправок к законам о «лицах под иностранным влиянием», «О рекламе», «О СМИ» внесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



Проект запрещает распространение рекламы у иноагентов, а также продвижение их собственных информационных ресурсов в СМИ. Целью этих изменений названо «противодействие скрытому иностранному вмешательству».

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что на рекламный рынок в целом ограничение почти не повлияет, поскольку иноагенты занимают на нем не более 1%. Однако отрасль ожидают и другие ужесточения, в частности, российские компании официально не смогут рекламироваться в запрещенных соцсетях.