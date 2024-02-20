«Радио Свобода»* включено в реестр нежелательных в России организаций

Министерство юстиции внесло американское «Радио Свободная Европа» (признано в РФ иноагентом) в реестр нежелательных в России организаций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт министерства.

Перечень нежелательных организаций был обновлен на сайте Минюста во вторник. Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) («Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «РСЕ/РС») (США) включена в список под номером 142.

Как уточняет информагентство, 2 февраля Генпрокуратура вынесла решение о признании деятельности радиостанции в РФ нежелательной.