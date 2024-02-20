Путин: в России «достаточно толерантно» относятся к людям нетрадиционной ориентации

В России люди нетрадиционной сексуальной ориентации не подвергаются ограничениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», пишет «Интерфакс».

«Мы достаточно толерантно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут как взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает», — сказал глава государства.

«Но, что касается детей, детей не трогайте», — подчеркнул президент.