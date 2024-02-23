РИА Новости: Россия занимает четвертое место в мире по численности армии

Средний размер армии в мире составляет 148 тысяч человек, разница между крупнейшей и самой маленькой достигает более 8 тысяч раз, пишет РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.



Самая большая по численности армия — в Китае (2,04 миллиона человек). Далее идут Индия (1,46 миллиона) и США (1,33 миллиона). В России количество военнослужащих в армии установлено в 1,32 миллиона человек, следует из подписанного в декабре прошлого года указа президента России Владимира Путина. По оценке Global Firepower, в Северной Корее численность армии — 1,32 миллиона человек, а на Украине — 900 тысяч.

В десятку стран с крупнейшими армиями мира входят также Пакистан (654 тысячи человек), Иран (610 тысяч человек), Южная Корея и Вьетнам (по 600 тысяч человек), а также Египет (440 тысяч человек).

Самая маленькая армия у Антигуа и Барбуды, где служит 245 человек — это в 8,3 тысячи раз меньше, чем китайских военнослужащих. Среди 193 государств армии нет лишь в 23 странах, включая Ватикан, Исландию, Коста-Рику, Панаму и Микронезию.

Самые большие расходы на содержание армии — 55,2 триллиона рублей — у США, 16,2 триллиона — у Китая. Россия, согласно принятому бюджету на 2023-2025 год, заложила траты на оборону в прошлом году в 4,98 триллиона рублей. Чуть меньше, примерно по 4,97 триллиона рублей, были расходы у Индии и Британии.

Обязательный призыв в армию есть в 69 государствах мира со средним сроком службы 18 месяцев. Самые небольшие сроки службы в Дании и Катаре — от 4 до 12 месяцев. Многие страны придерживается стандартного срока в один год, в их число входят Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Греция, Швейцария, Кувейт и Алжир. От года до двух лет служат в Белоруссии, Чили, Гватемале, Парагвае, Южном Судане. Два года срочная служба длится в Армении, Китае, Сингапуре и Таиланде. До 30 месяцев длится служба в армии Туркмении, до 32 — в Израиле, 36 — во Вьетнаме, Мьянме, Чаде и Египте. Самая продолжительная в мире служба в армии в Северной Корее: мужчины служат 10 лет, а женщины — 3 года.

Армии, в которых нет обязательного призыва, формируются за счет контрактников — такой принцип формирования армии существует в Британии, США, Канаде, Австралии, Индии, Германии и тп.