В 13-й пакет ограничительных санкций ЕС против РФ попали компании из семи стран

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Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе из семи зарубежных стран. Как передает ТАСС, решение Совета ЕС должно быть в ближайшее время опубликовано в «Официальном журнале ЕС», после чего вступит в силу. В этом же документе будут обнародованы имена и названия физических и юридических лиц.

Пакет санкций против РФ приурочен ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. «Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в заявлении.

В общей сложности в черный список Евросоюза вошли более 2 тыс. человек и компаний. Всем физлицам запрещается въезд на территорию стран ЕС, а их активы при обнаружении будут заморожены. Как уточняет агентство, в рамках 13-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении 27 якобы имеющих отношение к оборонной промышленности компаний из РФ, КНР, Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Введены персональные санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама.

Также наложены экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов.



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