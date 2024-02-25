Лукашенко заявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году. «Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» — приводит его слова госагентство БелТА.



Лукашенко заявил, что «ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой». «Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — сказал он. При этом в 2021 году Александр Лукашенко заявлял, что «очень скоро» уйдет и что не будет держаться за кресло «посиневшими пальцами».

Предыдущие выборы президента Белоруссии прошли в 2020 году. После выборов в стране несколько месяцев проходили массовые акции протеста. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов и назвала их сфальсифицированными, отмечает «Интерфакс». Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию 30 лет, с 1994 года.