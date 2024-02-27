Правозащитника Орлова* приговорили к 2,5 года колонии за дискредитацию армии

Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»* (признан в РФ иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда) Олега Орлова* (признан иноагентом) к двум с половиной годам колонии за повторную дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Орлова признали виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ — «Повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». Сразу после оглашения резолютивной части приговора конвойные полицейские надели на правозащитника наручники. «Согласно закону, ему могли сохранить меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу», — отмечает информагентство.

Прокурор просил приговорить Орлова к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. По данным ТАСС, в суд его приехали поддержать посол США в РФ Линн Трейси и несколько дипломатов из стран ЕС.

В начале октября 2023 года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Поводом для уголовного преследования стал его пост в Facebook** (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta***, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Обвинительное заключение дополнили пунктом о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину правозащитник не признает.

* Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" — Организация внесена Минюстом в реестр реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** Facebook — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

*** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.