Экс-депутата Госдумы Гудкова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Все новости по теме: Иностранные агенты

Росфинмониторинг внес бывшего депутата Госдумы *Геннадия Гудкова (признан в России иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Как сообщает «Интерфакс», соответствующая запись появилась 27 февраля.

Закон обязывает банки заморозить средства лиц, включенных в список Росфинмониторинга, и прекратить их обслуживание.

В марте 2023 года Минюст РФ включил Геннадия Гудкова в реестр иностранных агентов. В ведомстве пояснили, что политик негативно высказывался о российских военных, «призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку».

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