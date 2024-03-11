Власти РФ решили разработать нацпроект о воспитании на «традиционных ценностях»

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В России планируется разработать нацпроект, нацеленный на воспитание «гармонично развитой и социально ответственной личности» на основе традиционных ценностей. Соответствующее поручение дал кабмину и администрации президента глава государства Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и при участии заинтересованных федеральных госорганов и представить предложения о разработке и реализации нацпроекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — отмечается в перечне поручений по социально-экономическим вопросам.

Как уточняет информагентство, результаты работы должны быть представлены до 1 июля. Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил запустить новый национальный проект «Молодежь России» уже в текущем году.

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