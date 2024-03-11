Кабмин поддержал законопроект об уголовной ответственности с 14 лет за диверсию

Кабмин РФ поддерживает законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Олега Гарина, предлагающего привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва правительства.

«Законопроект направлен на совершенствование уголовно-правового механизма противодействия диверсионной деятельности как угрозе экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. <...> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.

Как напоминает информагентство, в настоящее время уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. Законопроектом предлагается внести в УК РФ дополнение, установив, что лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 лет, подлежат ответственности за диверсию, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем (статьи 281, 281.2 и 281.3 УК).

В пояснительной записке автор законопроекта напоминает о случаях поджогов релейных шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры системы железнодорожной автоматики и телемеханики, позволяющей следить за движением поездов и обеспечивать безопасность их следования на перегонах. По данным депутата, среди задержанных правоохранителями поджигателей иногда оказываются подростки в возрасте 14-15 лет.