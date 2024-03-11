В Госдуму внесли законопроект о признании незаконной передачи в 1954-м Крыма Украине

В Госдуму в понедельник, 11 марта, был внесен законопроект о признании незаконной передачи Крыма Украине в 1954 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права», — отмечается в тексте законопроекта № 572350-8.

Как уточняет информагентство, документ внесен в Госдуму депутатом Константином Затулиным и сенатором Сергеем Цековым, оба представители «Единой России».