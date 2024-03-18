В облизбиркоме объяснили наличие портретов Путина на участках (фото)

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Фото: Иван Марков, Мария Власенкова / Новый Калининград

Портреты действующего президента Владимира Путина были сняты на тех избирательных участках, где это было возможно. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Инесса Винярская во время пресс-конференции в понедельник, 18 марта.

«Там, где это невозможно, портреты остались висеть, потому что, ну, сломать стену, наверное, это лишнее, — пояснила Винярская, — Действующий президент — это символ государственной власти, но в целом на избирательных участках, в помещениях постарались коллеги демонтировать [портреты]».

Также Винярская подчеркнула, что ни одной жалобы от наблюдателей во время проведения голосования не поступило.

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