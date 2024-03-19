МОК: спортсмены из РФ и Белоруссии не будут участвовать в открытии ОИ-2024

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Спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление МОК на пресс-конференции МОК во вторник.

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде олимпийских команд на церемонии открытия, так как они — «индивидуальные спортсмены», — сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд. Он уточнил, что данные спортсмены смогут присутствовать на трибунах стадиона, где будет проходить мероприятие. Решение по их участию церемонии закрытия будет принято позднее.

28 марта прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Спортсмены будут выступать под флагом для индивидуальных нейтральных атлетов. Государственная символика РФ и Белоруссии будет под запретом. Кроме того, достижения россиян и белорусов не будут учтены в медальном зачете.

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