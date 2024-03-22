Песков заявил, что Россия «находится в состоянии войны»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «находится в состоянии войны». Его комментарий приводит в пятницу, 22 марта, издание «Аргументы и факты».

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал Песков.

Как отмечает издание, пресс-секретарь президента РФ также заявил, что «Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов».

Россия присоединила полуостров в 2014 году, а другие четыре региона — в 2022-м, после референдумов, законность которых не признают большинство стран мира, отмечает РБК. Власти РФ считают вопрос их территориальной принадлежности закрытым.

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