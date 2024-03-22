Депутаты Заксобрания Калининградской области определились с отзывом сенатора

Областные депутаты внесли в Регламент Законодательного собрания Калининградской области поправки, которые определяют правила отзыва из Совета Федерации сенатора, представляющего в Федеральном собрании их интересы. Постановление о внесении изменений в документ опубликовано на портале правовой информации.



Глава 20 Регламента дополнена статьей 105-1, в которой говорится, что Законодательное Собрание вправе внести в Федеральное собрание РФ представление об отзыве сенатора до истечения срока его полномочий.

Предложение об отзыве сенатора, содержащее мотивированное обоснование, могут внести председатель Заксобрания, фракция, либо группа депутатов численностью не менее одной пятой от общей численности законодателей. Решение принимается большинством голосов в ходе тайного голосования, затем вносится в Совет Федерации. Совфед может отклонить это предложение региональных законодателей, однако они будут иметь право вновь внести его через полгода.

В поправках также отмечается, что отозвать сенатора можно не ранее, чем через год после наделения его полномочиями, и не позже, чем за три месяца до истечения этих полномочий.