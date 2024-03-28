Румыния с 31 марта начинает оформлять гражданам РФ шенгенские визы

С 31 марта Румыния впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в Москве.

«Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отметили в диппредставительстве, уточнив, заявления на визы будут принимать «все консульские учреждения на территории РФ», а именно в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Как подчеркнули в дипведомстве, визами, выданными до 31 марта 2024, туристы смогут воспользоваться только для въезда в Румынию, а также в Болгарию и на Кипр. Если же обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, хотят въехать в одну из стран Шенгенской зоны, они должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.