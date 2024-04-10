«Ведомости»: Госдума планирует утвердить новых министров и вице-премьеров в мае

В Госдуме начали обсуждать процедуру утверждения кабинета министров. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил своему первому заместителю Александру Жукову и комитету по контролю разработать соответствующую процедуру.



Еще два собеседника рассказали изданию, что обсуждение повестки одного из пленарных заседаний проходит в закрытом режиме, председатель Госдумы сообщил на нем, что утверждение кабинета министров может занять «три дня».

«Кандидатуру премьера в Госдуме может представить президент, как это было после инаугурации в 2018 году и 2012 году. Уже 8 мая в Госдуме может пройти утверждение премьер-министра. Правительство же нижняя палата будет утверждать на пленарной неделе с 13 по 19 мая», — пишут «Ведомости».