Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

Роскомнадзор заблокировал сетевое издание «Полит.ру» за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«За неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», — сообщили ведомстве.

Блокировку издания подтверждает универсальный сервис РКН по проверке блокировок, отмечает информагентство.

Запущенное в феврале 1998 года «Полит.ру» было одним из первых общественно-политических сетевых изданий России, зарегистрированных в качестве СМИ.