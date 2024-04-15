Режиссер и драматург пополнили список террористов и экстремистов

Театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук внесли в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга в понедельник, пишет «Интерфакс».

Как напоминает информагентство, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее Беркович и Петрийчук были арестованы по делу об оправдании терроризма из-за постановки «Финист Ясный сокол» — спектакля, как указывалось в официальном анонсе, «о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube. Беркович и Петрийчук вину не признают.