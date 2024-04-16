Басманный суд заочно арестовал журналиста Зыгаря* по делу о фейках про ВС РФ

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте журналиста и писателя Михаила Зыгаря* по уголовном делу о распространении ложной информации про Вооруженные силы РФ. Об этом пишет «Интерфакс» во вторник, 16 апреля.



Меру пресечения Зыгарю следствие просит избрать на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Как сообщили в суде, ходатайство было удовлетворено.

Согласно базе суда, Зыгарю вменяется распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему предъявлено соответствующее обвинение.

Претензии к журналисту связаны с его публичными высказываниями по поводу специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Зыгарь объявлен в розыск.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год он возглавлял в качестве главного редактора телеканал «Дождь»*. После этого Зыгарь стал заниматься преимущественно писательской деятельностью. В октябре 2022 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.

*Признан в России иностранным агентом

* Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.