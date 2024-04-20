Власти РФ уточнили размер выплат медикам, работающим в малых городах и селах

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Регионы до 1 мая должны представить в Кремль доклад о предоставлении соцвыплат медикам, работающим в районных центрах, малых городах и селах. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Принять меры, обеспечивающие предоставление с 1 марта 2024 г. ежемесячных специальных социальных выплат медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, расположенных в районных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах, в следующих размерах: для населенных пунктов с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек: врачам – 29 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 13 тыс. рублей; для населенных пунктов с численностью населения до 50 тыс. человек: врачам – 50 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 30 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.

Доклад необходимо представить до 1 мая, далее — раз в квартал.

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