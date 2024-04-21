Палата представителей США проголосовала за конфискацию российских активов

Палата представителей США накануне одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает РБК.



Речь идет о 4–5 млрд. долларов. Документ еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

«В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности», — прокомментировал ситуацию ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.