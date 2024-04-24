В Госдуме предложили разрешить многодетным мобилизованным досрочно увольняться

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В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение со службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение года с момента призыва. Об этом сообщает РБК.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. В пояснительной записке сказано, что действующее законодательство уже предусматривает некоторые правовые способы защиты многодетных семей, но они реализуются исключительно в рамках отсрочки от призыва и не учитывают аналогичную возможность в качестве основания для увольнения с военной службы.

В случае принятия законопроекта основание для увольнения будет только у тех, кто до объявления частичной мобилизации уже являлся законными представителями двух и более детей и получил статус многодетной семьи в течение одного года после объявления мобилизации, в связи с чем не мог реализовать право на отсрочку.

Как отмечает издание, в стране продолжает действовать директива об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет. В марте 2023 года начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский сообщал, что она носит рекомендательный характер.

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