В Госдуме предложили разрешить многодетным мобилизованным досрочно увольняться

В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение со службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение года с момента призыва. Об этом сообщает РБК.



Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. В пояснительной записке сказано, что действующее законодательство уже предусматривает некоторые правовые способы защиты многодетных семей, но они реализуются исключительно в рамках отсрочки от призыва и не учитывают аналогичную возможность в качестве основания для увольнения с военной службы.

В случае принятия законопроекта основание для увольнения будет только у тех, кто до объявления частичной мобилизации уже являлся законными представителями двух и более детей и получил статус многодетной семьи в течение одного года после объявления мобилизации, в связи с чем не мог реализовать право на отсрочку.