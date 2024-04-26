Журналиста Forbes задержали по делу о фейках о российской армии

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Хабаровского журналиста Сергея Мингазова, который сотрудничает с изданием Forbes и ведет собственный Telegram-канал, задержали по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Константина Бубона.

По его словам, в пятницу, 26 апреля, в квартире Сергея Мингазова прошел обыск, при котором были изъяты компьютеры и телефоны журналиста, а также его супруги и детей. После этого Мингазова отвезли в помещение Следственного комитета, где предъявили обвинение, рассказал адвокат. В субботу, 27 апреля, должен пройти суд об избрании журналисту меры пресечения.

Следственный комитет возбудил в отношении 55-летнего жителя Хабаровска уголовное дело, пишет РБК со ссылкой на сообщение ведомства. Мингазову предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Поводом, по данным адвоката, стал репост публикации в Telegram-канале о событиях на Украине, сделанный в апреле 2022 года. Максимальное наказание по этой статье — от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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