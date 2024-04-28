Минздрав Латвии заявил об отсутствии альтернативы лекарствам из РФ и Белоруссии

Минздрав Латвии высказался против запрета медикаментов из России и Белоруссии, поскольку в стране нет заменителей для них. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой латвийский телеканал TV3.

По данным канала, порядка 10% не зарегистрированных в Латвии лекарств, необходимых для пациентов, поступают из России или Белоруссии.

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках», — отмечает информагентство. При этом подчеркивается, что службы здравоохранения не приобретают медицинские товары или оборудование из России.