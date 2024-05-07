В Кремле состоялось официальное вступление Путина в должность президента РФ

Во вторник, 7 мая, состоялось инаугурация Владимира Путина, который в пятый раз официально вступил в должность президента Российской Федерации. Об этом пишет «Интерфакс».

На торжественной церемонии в Кремле Путин принес присягу на Конституции страны, которая наделяет его полномочиями президента на следующие 6 лет — до 2030 года — и дает возможность переизбраться вновь. После этого председатель КС РФ Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

Как отмечает информагентство, на церемонии инаугурации впервые присутствовали члены семей участников СВО, участники президентских программ, активисты «Движения первых», а также ребята, встречавшиеся с президентом во время его поездок по стране.