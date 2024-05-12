Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ

Президент России Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны. Об этом пишет РБК со ссылкой на Совет Федерации.



Прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил назначение Белоусова тем, что министерство должно быть открыто для инноваций, потому была выбрана кандидатура гражданского человека.

Николая Патрушева президент освободил от должности секретаря Совбеза в связи с переходом на другую работу. «Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — прокомментировал Песков.