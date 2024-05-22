Литва рассчитывает за 25 лет стать профицитной страной по электроэнергии

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Литва рассчитывает за 25 лет достичь профита по электроэнергии и начать экспортировать ее в Центральную Европу. Соответствующую национальную стратегию энергетической независимости до 2050 года утвердило правительство Литвы, пишет «Интерфакс».

«В ближайшие десятилетия мы стремимся (...) перейти на климатически нейтральные источники энергии и заменить используемое в настоящее время ископаемое топливо. Электричество станет основным источником энергии в ближайшие 25 лет, поэтому мы планируем производить всю электроэнергию сами», — сказал глава минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис.

Согласно планам, к 2050 году Литва сможет не только обеспечивать себя всем необходимым количеством электроэнергии, но и будет экспортировать ее в Центральную Европу, прежде всего в Германию, где в будущем прогнозируется значительный дефицит энергии.

В свою очередь министр окружающей среды Симонас Гянтвилас отметил, что для реализации стратегии потребуются огромные инвестиции каждый год: «Каждый год нужно будет инвестировать по одному, по два процента ВВП».


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