Глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков уходит с поста

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков уходит с занимаемой должности. Об этом он сам сообщил журналистам в пятницу, 24 мая.

«Сегодня мой последний день работы в правительстве Калининградской области. Я оставляю свою должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. <...>Решение о новом назначении начальника управления будет принимать ВРИО Губернатора Алексей Беспрозванных», — уточнил Лысков.

Также он поблагодарил представителей СМИ за совместную работу и добавил, что пока обязанности руководителя пресс-службы правительства будет выполнять Виктория Алтухова.