Российским дипломатам запретили свободное перемещение по территории Польши

Польша вводит ограничения на передвижение по стране дипломатов РФ. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», — сообщил Сикорский, уточнив, что дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). В то же время данные ограничения не коснутся посла России Сергея Андреева.