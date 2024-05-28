Госдума утвердила закон о праве россиян самостоятельно продавать ипотечное жилье

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Госдума утвердила в окончательном чтении закон, дающий физлицам право самостоятельно продавать находящиеся в ипотеке квартиры без ограничений по сумме полученного кредита, если банк-залогодержатель не инициировал процесс взыскания. Об этом пишет «Интерфакс».

Как уточняет информагентство, депутаты исключили из документа ограничения по размеру кредита: заемщик при отсутствии перечисленных выше обстоятельств сможет попытаться самостоятельно продать заложенное банку жилье вне зависимости от изначального размера долга.

Согласно принятому закону, заемщик должен уведомить банк о планах продать ипотечное жилье. Банк при отсутствии ограничений в течение 10 рабочих дней согласовывает процедуру и рассчитывает минимальную цену продажи. У заемщика есть четыре месяца на самостоятельную продажу жилья, с правом сторон договориться о пролонгации этого срока. Деньги по сделке будут поступать банку, а положительная разница между ценой продажи и размером долга по ипотеке затем будет перечислена заемщику. В течение срока продажи ипотечной квартиры банк не сможет инициировать ее изъятие. Такое право появляется у него только после истечения отведенного времени.

В случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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