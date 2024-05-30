Выборы губернатора Калининградской области назначены на 8 сентября

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на внеочередном заседании в четверг приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора региона на 8 сентября — единый день голосования. Внеочередное заседание длилось три минуты.



Календарный план выборов будет принят областной избирательной комиссией на ближайшем заседании, сообщили «Новому Калининграду» в облизбиркоме.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, повторно избранный главой региона в 2022 году, в мае 2024 года покинул пост и перешёл на должность федерального Министра промышленности и торговли.