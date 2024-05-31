Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по РФ

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ФРГ позволила Украине использовать поставленное Берлином оружие для ударов по целям на территории России. Об этом заявил Bloomberg представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет«Интерфакс».

«Украина может использовать для этих целей предоставленное ей оружие в соответствии с ее международно-правовыми обязательствами, включая оружие, которое поставили мы», — сказал Хебештрайт.

Позднее об этом же написал в своем аккаунте в соцсети посол Германии в Великобритании Мигель Бергер: «Правительство Германии объявляет, что у Украины в соответствии с международным законодательством есть право защищаться от ударов с сопредельной российской территории. Для этих целей Украина может применять немецкое вооружение».

По данным западных СМИ, ранее администрация США тайно дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только по районам, граничащим с Харьковской областью. При этом удары американским оружием по более отдаленным целям на российской территории по-прежнему под запретом.

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