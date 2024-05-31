Власти намерены провести всероссийскую инспекцию органов опеки и комиссий ПДН

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Власти анонсировали всероссийскую инспекцию органов опеки и комиссий по делам несовершеннолетних. Соответствующее поручение пообещал дать президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

О проведении проверки главу государства попросила детский омбудсмен Мария Львова Белова. Она рассказала, что отсутствие координации между различными ведомствами зачастую приводит к тому, что дети разлучаются с родителями из-за бытовых проблем, в частности, из-за низкого материального положения.

«Владимир Владимирович, мне кажется, пришло время разобраться, навести порядок. Я готова подключиться к процессу, и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики с готовым спецдокладом через год и с предложениями о реформировании системы», — сказала Львова-Белова.

«Отдельно поручение выпущу по этому вопросу», — пообещал президент.

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