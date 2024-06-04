Сейм Литвы одобрил проект документа о введении всеобщего призыва на срочную службу

В Литве запущен механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу. На пленарном заседании депутаты Сейма одобрили проект реформы системы армейского призыва. После рассмотрения парламентских комитетов документ вернется в зал заседаний на голосование, пишет ТАСС.

«В контексте сложившейся геополитической ситуации вводимые в систему призыва изменения позволят нашей молодежи получить не только те знания, которые им предлагает школа, но и военные умения и навыки», — обосновал необходимость принятия законопроекта председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Поцюс.

Как напоминает информагентство, в 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Так как призывников в Литве больше, чем позволяют призвать в армию финансовые и инфраструктурные возможности системы Минобороны, новобранцев сейчас отбирают с помощью компьютерной программы по принципу случайности. В настоящее время на срочную службу ежегодно призывают около 4 тыс. военнообязанных. После завершения реформы это число увеличится до 7 тыс.