Доходы Беспрозванных на посту замминистра составляли от 13 до 18 млн руб. в год

Доходы врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных на посту заместителя Министра промышленности и торговли РФ в 2019-2021 годах составляли от 13 до 18 млн в год. Это в разы выше суммы, выделяемой из бюджета Калининградской области на содержание губернатора региона.



Согласно последней опубликованной декларации о доходах за 2021 год Алексей Беспрозванных на посту замминистра заработал 18,5 млн рублей. У него в собственности была квартира площадью 138 кв м, а в пользовании — квартира жены в 83,2 кв м. На супругу, по данным последней обнародованной отчётности, были записаны легковой автомобиль BMW X5 xDrive 30d, а также четыре земельных участка общей площадью в 5933 кв м, квартира в 83,2 кв.м, жилой дом площадью 234,2 кв. м и хозяйственное строение в 7 кв м. Доход составил 10 тысяч рублей. Несовершеннолетний ребёнок Беспрозванных доходов и имущества не имел.

По итогам 2020 года доход экс-замминистра составил 13,5 млн рублей, 2,35 млн рублей заработала его супруга. В 2019 он задекларировал 13,6 млн, супруга доходов не имела.

В настоящее время российским чиновникам разрешено не публиковать отчёты о своих доходах на период проведения СВО, поэтому информации о доходах Беспрозванных за 2022 и 2023 годы в открытом доступе нет.

Экс-глава региона Антон Алиханов по итогам 2022 года решил обнародовать данные о доходах, задекларировав доход в сумме 12,9 млн рублей, включавший премию из федерального бюджета «за достижение высоких показателей эффективности». По итогам 2021 года его доход составил 3,8 млн рублей.