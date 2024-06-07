Путин заявил, что новую мобилизацию в России проводить не планируют

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Президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что новую мобилизацию в России проводить не планируют. Об этом пишет «Интерфакс» в пятницу, 7 июня.

«У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию, поэтому не планируем», — сказал он.

При этом президент отметил, что, если Россия хочет максимально быстро достичь целей специальной военной операции, то нынешнего контингента недостаточно, но Россия придерживается тактики выдавливания противника в Донбассе.

«Если мы хотим сделать это максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики — мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль», — сказал Путин.

«В этом смысле, — подчеркнул глава государства, — у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем».

«В прошлом году без всякой мобилизации добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с вооружёнными силами. Их было свыше 300 тысяч человек», — заявил президент.

По его данным, с начала 2024 года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. «Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит в военкоматы добровольно», — сказал он.

Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября 2022 года. К концу октября того же года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента, что мобилизационные мероприятия завершены.

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