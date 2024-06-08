Минцифры хочет перевести бизнес только на электронные обращения в госорганы РФ

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Минцифры России хочет в 2025 году ввести для бизнеса исключительно электронный формат обращений в государственные органы. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Сейчас мы прорабатываем инициативу, (чтобы) с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного, в любые структуры, связанные с государством», — сказал Шадаев, уточнив, что на сегодня только пятая часть запросов от бизнеса в министерство приходит в бумажном варианте.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что не все может быть цифровизовано. «При всем желании цифровой максимальной трансформации мы должны все равно понимать, что останутся те сферы, где без офлайнового контакта результат достигнут быть не может», — сказал он, подчеркнув, что твердо считает, что «у человека должно быть право выбора».

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