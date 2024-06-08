Власти назвали причины сокращения потока переселенцев в Калининградскую область

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Калининградская область впервые с 2007 года столкнулась с сокращением числа соотечественников, возвращающихся из-за рубежа и желающих поселиться в регионе. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора области Алексей Беспрозванных, отметив, что на то есть объективные причины.

Он уточнил, что регион участвует в госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, начиная с 2007 года. Долгое время область была привлекательна для переселенцев. «Однако после начала СВО и резкого ухудшения внешнеполитической ситуации соотечественники, планировавшие участвовать в госпрограмме, столкнулись с блокировкой официальных сайтов государственных органов власти России, резким сокращением общего числа консульских учреждений и открытым противодействием со стороны государственных органов недружественных государств. В результате регион впервые столкнулся с тенденцией сокращения числа прибывших соотечественников — в 2022 году прибыл 1 721 человек, в 2023 году — 885 человек, с начала текущего года — 289 человек», — рассказал Беспрозванных.

Как уточняет информагентство, за все время действия программы содействия добровольному переселению соотечественников в регион прибыло более 55 тыс. ее участников.

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