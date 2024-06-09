Депутаты предложили досрочно отправлять в отставку губернаторов, признанных иноагентами

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Перечень оснований для досрочного сложения полномочий губернатора Калининградской области предлагается дополнить пунктом об иноагентах. Группа областных депутатов предлагает внести соответствующие поправки в Устав региона. Проект опубликован на портале Заксобрания.

Статью 32 о досрочном сложении полномочий главы региона предлагается дополнить пунктом 10, предполагающим отставку губернатора в случае признания его иноагентом.

В настоящее время досрочное сложение полномочий возможно в случае смерти главы региона; его отставки по собственному желанию; отрешения его от должности президентом в связи с утратой доверия, выражением ему недоверия Законодательным Собранием области; признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; безвестно отсутствующим или объявления умершим; вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Также губернатор может досрочно покинуть пост в случае выезда за пределы РФ на постоянное место жительства; прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки предлагается принять в связи с вступлением в силу 15 мая 2024 года изменений в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

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