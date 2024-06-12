Россия планирует полную отмену виз с шестью странами

Россия намерена отменить визы с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» в Москве, пишет «Интерфакс».

«Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года», — сказал Решетников.

Он уточнил, что благодаря безвизовым обменам и электронной визе с августа прошлого года Россию посетили 400 тыс. иностранных туристов. «Конечно, мы будем дальше упрощать визу, будем думать над снижением стоимости. Параллельно с этим у нас запущен механизм группового въезда с Китаем, Ираном. Сейчас мы плотно работаем с нашими коллегами из Индии, тоже предлагаем и обсуждаем с ними заключение межправсоглашения на эту тему», — добавил глава Минэка.