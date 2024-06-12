Мосбиржа, СОГАЗ и другие: США расширили антироссийский санкционный список

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США расширили антироссийский санкционный список, включив в него более 30 физических лиц и свыше 200 юридических лиц. Об этом пишет «Коммерсант».

Вслед за СПБ Биржей под ограничения попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, а также Российская национальная перестраховочная компания. Также в санкционный список внесли «Газпром инвест», АО «СОГАЗ», АО «РуcГазДобыча» и целый ряд других компаний. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа.

«Сегодняшние действия наносят удар по оставшимся у РФ возможностям получения материалов и оборудования из третьих стран. Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с Россией и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, мы сокращаем возможность России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению», — прокомментировала расширение санкционного списка министр финансов США Джанет Йеллен.

Отметим, что вскоре после объявления новых санкций Мосбиржа заявила, что с 13 июня 2024 года торги с долларом и евро проводиться не будут.

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