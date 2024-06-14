Путин озвучил «еще одно конкретное, реально мирное предложение» Украине

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Киеву. Об этом сказал на встрече с руководством МИД РФ, пишет ТАСС.

«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]. Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», — заявил президент.

«Повторю, наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. <...>Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации», — уточнил он. И подчеркнул, что в дальнейшем все эти принципиальные, базовые положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позже заявление Путина, сказал, что Киев рассматривает новое мирное предложение Москвы как ультиматум. По его мнению, предложение приравнивается к замораживанию конфликта, но «замороженного конфликта не будет».


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